América vs Mazatlán: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 del Apertura 2025 Liga MX

En el cálido puerto de Mazatlán, donde se funde con el Pacífico y el Estadio El Encanto se transforma en un fortín de esperanza, los Cañoneros del Mazatlán FC recibirán este viernes al Club América que llega con la urgencia de reconquistar el liderato del Apertura 2025. La Jornada 15 de la Liga MX no solo marca el arranque de un fin de semana cargado de definiciones, sino que pone a prueba las ambiciones de dos equipos en polos opuestos: la supervivencia para los locales y la supremacía para las Águilas.

América vs Mazatlán / Jam Media

Y es que los Cañoneros están hundidos en el décimo quinto lugar de la clasificación con apenas 12 puntos tras 14 jornadas, encarna la irregularidad que ha lastrado a los sinaloenses en este torneo. Su reciente empate 2-2 ante Santos Laguna en casa ofrece un respiro, pero no oculta una racha preocupante: solo una victoria en los últimos cinco partidos de liga.

Bajo la dirección de Robert Dante Siboldi, los Cañoneros dependen de chispazos individuales como los de Nicolás Benedetti, autor de tres tantos esta temporada, para soñar con el Play-In. Aún matemáticamente vivos, necesitan una victoria urgente para no desangrarse en la recta final, especialmente jugando su segundo partido consecutivo como local.

Los Cañoneros dependen de chispazos individuales como los de Nicolás Benedetti. / Jam Media

En el otro extremo, el América de André Jardine irrumpe como un vendaval imparable, sublíder con 30 puntos, las Águilas recuperaron el paso tras la amarga derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul, sumando un triunfo 2-1 sobre Puebla en la Jornada 14 que las catapultó al segundo sitio, solo dos unidades por detrás del Toluca.

MAZATLÁN VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER