Chivas vs Atlas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 del Apertura 2025 Liga MX

Guadalajara, cuna del fútbol mexicano, se paraliza una vez más ante el rugido de sus dos almas divididas: el Rebaño Sagrado de Chivas y los Rojinegros del Atlas. Este sábado, en el imponente Estadio Akron, se disputará la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un Clásico Tapatío que trasciende lo deportivo para convertirse en una batalla por el orgullo, la supremacía local y, en esta recta final, por un boleto al Play-In. Más que tres puntos en disputa, es la definición de quién manda en la Perla Tapatía y quién se hunde en la mediocridad de la tabla.

Chivas vs Atlas / Jam Media Ampliar

Las Chivas de Gabriel Milito llegan con el viento a favor tras una segunda mitad de torneo que ha sido un bálsamo para su exigente afición. Después de que el Guadalajara dejara escapar los tres puntos ante Querétaro al caer por la mínima, ha encendido las alarmas: el Rebaño se ubica en la octava posición con 20 puntos, así que, una victoria en el Akron podría catapultarlos a la zona de Liguilla, dejando atrás las sombras de un arranque irregular donde sumaron derrotas tempranas.

Del otro lado del espectro, el Atlas de Diego Cocca, regresado como el “mejor entrenador de su historia”, vive un renacer tímido pero esperanzador. Los Rojinegros, que han padecido una campaña plagada de inconsistencias, lograron un oxígeno vital al vencer 2-0 al León en el Jalisco durante la Jornada 14. Este resultado los impulsó al puesto 11 de la tabla, empatados con 16 puntos con el Atlético de San Luis, pero con una diferencia de goles que los deja al borde del abismo del Play-In.

Clásico Tapatío / Jam Media Ampliar

En esta edición del Clásico Tapatío, Chivas parte como claro favorito, impulsado por su localía en el Akron, donde el Rebaño genera un ambiente ensordecedor y su mejor forma reciente. La ventaja numérica en la tabla y la necesidad de revancha tras la derrota en Querétaro inclinan la balanza hacia un 2-1 para los locales. Sin embargo, los clásicos son un universo aparte: Atlas, con Cocca al mando, ha demostrado que puede morder en momentos críticos, y un empate 1-1 no sería descabellado si logran neutralizar el ataque rojiblanco.

CHIVAS VS ATLAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER