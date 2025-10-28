México vs Paraguay: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana Sub 17 Femenil consiguió su pase a los octavos de final, y ahora si quieren avanzar en el torneo, tendrán que derrotar a su similar de Paraguay, dos naciones que representan al continente americano, pero con un presente totalmente distinto.

Selección Mexicana Sub 17 Femenil / Samuel Delgado Ampliar

México Sub 17 Femenil ha ganado dos compromisos y perdió uno; superó por la mínima diferencia a Países Bajos y a Camerún, gracias a los goles de la hasta ahora figura del combinado nacional Citlali Reyes, que ha sido la única que ha anotado para las aztecas y logrado las unidades. Sin embargo, no ha sido todo fácil, ya que en la primera jornada perdieron dos goles por cero contra Corea del Norte. Con estos resultados se clasificaron en la segunda posición del Grupo B, sólo por debajo de las norcoreanas.

Las paraguayas empezaron con un empate contra Japón en la fase de grupos, posteriormente derrotaron con categoría a su similar de Nueva Zelanda, cuatro goles por uno, y cerraron con otra victoria ante Zambia, duelo que ganaron dos tantos por uno. Paraguay Sub 17 Femenil se clasificó en la segunda posición por debajo de Japón, por diferencia de goles, en lo que respecta al sector F.

México Sub 17 Femenil / Christian Torres Chavez Ampliar

Paradójicamente, México tiene la responsabilidad de avanzar a los Cuartos de Final por el hecho de que las tres naciones de la Concacaf, como Estados Unidos y Canadá, también avanzaron a esta fase.

MÉXICO VS PARAGUAY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER