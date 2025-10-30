América vs León: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 del Apertura 2025 Liga MX

Este sábado el Estadio Ciudad de los Deportes se convertirá en el epicentro de una batalla que podría definir destinos en la tabla del Apertura 2025. América, las Águilas que han tenido altibajos en la presente campaña, recibe a un León que, aunque acecha desde la sombra de la mitad inferior, porta colmillos afilados por la desesperación y el talento individual con la finalidad de salir de fondo de la tabla.

Este encuentro no solo es un partido, es un cruce de caminos entre la ambición por la cima y la supervivencia por un boleto al Play-In. Las Águilas llegan con el picotazo de la decepción fresca. El empate agónico en Mazatlán, rescatado por un golazo de último minuto de Brian Rodríguez, los dejó en la cuarta posición con 31 puntos, a tiro de piedra del liderato que Toluca defiende con uñas y dientes con 33 unidades. André Jardine, el mago brasileño que ha inyectado juventud y garra al nido, sabe que un tropiezo aquí podría diluir sus sueños de clasificar directo a Cuartos de Final.

Del otro lado, la Fiera del Bajío ruge con hambre de puntos. León, hundido en la parte baja de la tabla, necesita urgentemente sumar para no despedirse de la Fiesta Grande sin pelear. Su arma letal: James Rodríguez, el colombiano que ha encendido el torneo con tres goles y asistencias que recuerdan al “10” que deslumbró al mundo. Los Panzas Verdes han mostrado destellos de su potencial bicampeón, pero la inconsistencia les ha pasado factura.

Los comandados por Nacho Ambriz llegan al Ciudad de los Deportes, luego de un amargo empate de 1-1 ante Pumas, duelo en que no supieron aprovechar su localía y terminaron por repartir puntos. Además, luego de no conocer la victoria ante los del Pedregal, los Panzas Verdes no pudieron frenar su mala racha de siete juegos sin ganar.

AMÉRICA VS LEÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 1 de noviembre

HORA: 21:10 hrs

ESTADIO: Ciudad de los Deportes

CANAL: Canal 5, TUDN, ViX

RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM




