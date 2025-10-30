Cruz Azul vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 del Apertura 2025 Liga MX

Puebla y Cruz Azul estarán frente a frente este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

La Máquina llega a este partido con la encomienda de buscar la cima de la tabla general. Actualmente se ubican en el tercer sitio de la clasificación, y aunque no dependen de ellos mismos para obtener el liderato, una victoria en terreno poblano los acercaría a dicho objetivo. Los celestes solo han perdido un partido en todo el campeonato.

La Franja, por su parte, arriba a este encuentro en el sótano de la tabla general, y como el único equipo matemáticamente eliminado. Aun así, el equipo de la Angelópolis ha mejorado en producción ofensiva, pues ha marcado 4 goles en dos de sus últimos 3 partidos.

El árbitro central de este encuentro será Guillermo Pacheco Larios, siendo asesorado en el VAR por Luis Enrique Santander. Será un duelo fundamental para La Máquina, y para Puebla, su última oportunidad de darle una alegría a su gente. Las emociones se podrán vivir a través de la Cadena W.

PUEBLA VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER