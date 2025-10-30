Cruz Azul vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 del Apertura 2025 Liga MX
El Puebla recibe al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc para abrir la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Mientras La Máquina busca mantenerse en la pelea por el liderato, La Franja intentará despedirse con dignidad ante su afición en un duelo lleno de emociones y contrastes.
Puebla y Cruz Azul estarán frente a frente este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
La Máquina llega a este partido con la encomienda de buscar la cima de la tabla general. Actualmente se ubican en el tercer sitio de la clasificación, y aunque no dependen de ellos mismos para obtener el liderato, una victoria en terreno poblano los acercaría a dicho objetivo. Los celestes solo han perdido un partido en todo el campeonato.
La Franja, por su parte, arriba a este encuentro en el sótano de la tabla general, y como el único equipo matemáticamente eliminado. Aun así, el equipo de la Angelópolis ha mejorado en producción ofensiva, pues ha marcado 4 goles en dos de sus últimos 3 partidos.
El árbitro central de este encuentro será Guillermo Pacheco Larios, siendo asesorado en el VAR por Luis Enrique Santander. Será un duelo fundamental para La Máquina, y para Puebla, su última oportunidad de darle una alegría a su gente. Las emociones se podrán vivir a través de la Cadena W.
PUEBLA VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: viernes 31 de octubre
- HORA: 21:05 hrs
- ESTADIO: Cuauhtémoc
- CANAL: Azteca 7, Tubi, Caliente TV
- RADIO: W Deportes 730 AM