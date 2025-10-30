Veljko Paunovic es nuevo entrenador de Serbia rumbo al Mundial 2026

Veljko Paunovic es nuevo entrenador de Serbia rumbo al Mundial de 2026. Este jueves, la selección de Serbia hizo oficial la llegada del entrenador a su banquillo tras la salida de Zoran Mirković.

Veljko Paunovic / Juan Manuel Serrano Arce Ampliar

Esta contratación significa el regreso de Paunovic a su país y a su selección, ya que no es la primera vez que toma las riendas de un equipo nacional serbio, pues ya había estado con selecciones menores. Uno de los más grandes éxitos en su trayectoria fue con la Selección de Serbia Sub-20 en la Copa del Mundo Sub-20 en Nueva Zelanda 2015, donde salió campeón. Veljko Paunovic llega tras haber estado en Chivas, Tigres y haber logrado el ascenso a primera con el Real Oviedo en la liga española.

Su nuevo reto con Serbia es clasificarlos al Mundial de 2026. Actualmente, los balcánicos se encuentran terceros del grupo K, donde Inglaterra ya está clasificada, y buscan su boleto a través del repechaje, el cual actualmente tiene Albania con un punto más.

Veljko Paunovic, su nuevo reto con Serbia es clasificarlos al Mundial de 2026. / Juan Manuel Serrano Arce Ampliar

Paunovic tiene un buen equipo, el cual tiene integrantes en los mejores equipos y ligas del mundo, como lo son Dušan Vlahović y Filip Kostić de la Juventus, o el guardameta Vanja Milinković-Savić, que actualmente es titular en el Napoli.

El primer juego de Veljko Paunovic es el 13 de noviembre ante Inglaterra y luego jugará ante Letonia el 16 de noviembre, todo esto en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, donde no tiene margen de error.