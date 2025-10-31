Monterrey vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Regio de la Jornada 16 del Apertura 2025 Liga MX

Este sábado se disputa una nueva edición del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres en el Gigante de Acero. Una rivalidad que ha ido creciendo con el paso de los años y que tiene al conjunto felino como el equipo dominante en Nuevo León.

Sergio Ramos en el Clásico Regio / Jam Media Ampliar

Desde el Clausura 2018, ambos se han enfrentado 20 veces y el balance es muy favorable para los dirigidos por Guido Pizarro. 8 victorias ha conseguido Tigres, 5 Monterrey y han empatado 7 veces tomando en cuenta partidos de temporada regular y Liguilla.

Sin embargo, las estadísticas están ligeramente inclinadas a favor de La Pandilla cuando juegan en casa. Tomando en cuenta los torneos cortos, Rayados ha recibido 38 veces a Tigres y ha conseguido 13 victorias, mientras que los felinos se han quedado con 11 triunfos y han empatado en 14 ocasiones.

Clásico Regio / Jam Media Ampliar

Finalmente, vale la pena mencionar que este partido será muy importante para las aspiraciones de ambos equipos de cara al cierre de campeonato. Actualmente, Tigres es segundo lugar de la tabla general con 32 puntos y Monterrey es quinto con 30 unidades, por lo que una victoria de la escuadra dirigida por Doménec Torrent los haría superar en la clasificación a los comandados por Guido Pizarro.

MONTERREY VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER