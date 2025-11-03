La Hormiga González, a un paso de unirse a la lista de campeones de goleo mexicanos / Jam Media

Armando “La Hormiga” González está cerca de ser campeón de goleo, por lo que se puede convertir en el décimo segundo mexicano en ganarlo en lo que va de los torneos cortos, a falta de una jornada del Apertura 2025.

Armando “La Hormiga” González / Jacob Kupferman - Leagues Cup Ampliar

El primero en ganarlo después de que el formato cambiará, fue Luis García con Atlante en el Invierno 97 donde anotó 12 goles. Al siguiente año, Cuauhtémoc Blanco fue el campeón de goleo con el América tras obtener 16 dianas. “Cuau” fue seguido por Jesús Olalde de Pumas en el Invierno 99 y por Everaldo Begines del León en el Verano 2000.

Después de esto, Jared Borgetti, que en ese momento jugaba para Santos, fue bicampeón de goleo, primero en el Invierno 2000 tras meter 17 goles y luego en el Verano 2001 con 13 goles. Durante algunos años, hubo una larga sequía de campeones mexicanos hasta que en el Clausura 2007, Omar Bravo, con Chivas, fue campeón de goleo tras anotar 11 goles.

Jared Borguetti / Jam Media Ampliar

En el Bicentenario 2010, Chivas repitió, pero esta vez con Javier “el Chicharito” Hernández como goleador con 10 goles. En el Clausura 2011, Ángel Reyna, con el América, anotó 13 goles y fue campeón de goleo. Luego Chivas volvió a ser campeón con Alan Pulido tras 12 goles en el Apertura 2019. En el Clausura 2023, América volvió a tener la distinción luego de que Henry Martín metiera 14 goles.