Liverpool vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 4 de la Champions League

Este martes bajo las icónicas luces de Anfield, el Liverpool de Arne Slot recibe al todopoderoso Real Madrid de Xabi Alonso en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2025/26. No es solo un partido: es una revancha histórica, un choque de estilos y una prueba de fuego para dos gigantes europeos que han marcado la era moderna del fútbol.

Liverpool vs Real Madrid / Justin Setterfield Ampliar

En lo que va de la justa continental, el Real Madrid llega invicto, con nueve puntos de tres victorias, mientras que el Liverpool busca redimirse de una irregularidad doméstica que ha puesto en jaque a Slot, quien ha caído a la posición 10. Sin embargo, los Reds llegan con el aliento fresco de una victoria 2-0 sobre el Aston Villa el sábado, cortando una mala racha de cuatro derrotas consecutivas en la Premier League.

Desafortunadamente, en Champions League los Reds han sido letales: 3-2 ante Atlético de Madrid, un tropiezo 1-0 en Galatasaray y un festival 5-1 en Frankfurt que los catapultó al top 10 de la tabla, solo por diferencia de goles fuera de los puestos directos de octavos de final. Por su parte, los comandados por Xabi Alonso son un vendaval: tres victorias en tres jornadas (incluido un 1-0 ante Juventus), líderes de La Liga con cinco puntos sobre el Barcelona tras un 4-0 al Valencia, y solo una derrota en toda la temporada bajo Alonso.

Kylian Mbappé y Conor Bradley / Justin Setterfield Ampliar

Xabi Alonso, ex del Liverpool, regresa a “su casa” con una escuadra que neutraliza presiones altas y explota contras. De este modo, Anfield rugirá como nunca: no hay empates en los últimos 29 partidos europeos del Liverpool en casa, pero el Real Madrid ha ganado tres de los siete tropiezos locales de los Reds en fase de grupos.

LIVERPOOL VS REAL MADRID, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER