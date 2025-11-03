Pablo Barrera se despide de Querétaro con emotivo homenaje en la Corregidora / Eduardo Serratos

Uno de los últimos referentes del equipo emplumado se despidió este domingo de la que fuera su casa los últimos cuatro años. Pablo “Dinamita” Barrera vivió una tarde emotiva en el Coloso del Cimatario dentro del marco del encuentro de la jornada 16 entre los Gallos Blancos y Mazatlán.

Homenaje a Pablo Barrera Ampliar

El conjunto albiazul preparó una tarde inolvidable para el delantero pues vivió lo que podría ser su último encuentro en la Corregidora, vistiendo la playera queretana. Aunque aún hay esperanzas de jugar el play in, la directiva queretana preparó una tarde para honrar la carrera del también seleccionado nacional.

Los festejos comenzaron un día antes, cuando la directiva invitó a los abonados a presenciar el entrenamiento, en donde se pudo acercar la afición a todos los jugadores, siendo Barrera el más solicitado por los presentes.

En el medio tiempo del encuentro dominical ante Mazatlán, “El padrino”, como suelen llamarlo sus compañeros de vestuario, vivió un emotivo homenaje en donde el presidente, Marc Spiegel, le entregó una camiseta con el dorsal 151, siendo estos los encuentros que tuvo vistiendo la casaca queretana.

Pablo Barrera y su familia / Eduardo Serratos Ampliar

Acompañado por su familia en el medio campo, Barrera se despidió de la afición queretana y con un emotivo video de fondo, personajes emblemáticos del fútbol como el “Vasco”, Javier Aguirre, Diego Reyes, Paco Palencia, entre otros, le dieron el adiós.

Fue una noche redonda para Pablo, pues asistió a Alí Ávila al minuto 58 de tiempo corrido para el gol que mantiene las esperanzas vivas para el play in. El capitán salió al minuto 70 de tiempo corrido entre aplausos, además de ser el jugador del partido.

Pablo termina su contrato con el equipo emplumado y buscará otras opciones para continuar su carrera en el mercado invernal, aunque la directiva le ofreció un puesto dentro de la institución, el delantero aún lo analiza.

Pablo termina su contrato con el equipo emplumado / Eduardo Serratos Ampliar

Querétaro visitará a Juárez en la última jornada de la fase regular y buscará ahí su clasificación, sin embargo aún tiene que esperar una combinación de resultados de otros encuentros.