Cruz Azul vs Pachuca Femenil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Cuartos de Final Ida de la Liga MX

Arrancan los cuartos de final de la Liga MX Femenil y Cruz Azul hará los honores en el duelo de ida recibiendo a las actuales campeonas del torneo, Pachuca. Un duelo que promete mucho por parte de las dos escuadras: por lado de las celestes llegan con toda la ilusión de clasificarse a la liguilla, mientras que las Tuzas sueñan con el bicampeonato.

Cruz Azul Femenil / Emmanuel Martinez Ampliar

Las hidalguenses se clasificaron en la segunda posición de la tabla general, con 13 victorias, tres empates y solo una derrota, quedando igualadas en unidades con Tigres, que confirmaron el primer puesto gracias a su cuota goleadora.

Por su parte, las cementeras se afianzaron en el séptimo lugar, con ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, con 42 goles a favor, siendo la cuarta mejor ofensiva de la competencia.

La mayor arma que tienen las Tuzas es Charlyn Corral, que llega más que motivada para esta liguilla después de conseguir su título de goleo individual número cinco, con 22 goles en 17 partidos. Con esto termina por extender su marca personal que era de 21 tantos en el Clausura 2025.

Pachuca Femenil / Isaac Ortiz Ampliar

La novedad del compromiso es que se jugará en la cancha del Estadio Ciudad Universitaria, y las celestes podrán contar con todo el apoyo por parte de su afición. Quédate a vivir la pasión del futbol femenil, es el Cruz Azul contra Pachuca a través de W Deportes.

CRUZ AZUL VS PACHUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER