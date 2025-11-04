México cae ante Corea del Sur en su debut en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana debutó con una derrota en el Mundial Sub 17 en manos de su similar de Corea del Sur. Todo comenzó al minuto 19 con un tanto de Hyun Bin, gracias a un tiro de esquina por la punta de la izquierda, que sin problema llegó al área sin ninguna respuesta de la defensa mexicana, el remate de Bin se fue al poste más lejano del arco mexicano.

México vs Corea del Sur / Adrian Macias Ampliar

La respuesta del combinado nacional se presentaría al 44 con un gol de Aldo De Nigris. Gracias a una jugada prefabricada desde el tiro de esquina por la punta de la derecha. Gael García toca el balón con Luis Gamboa para regresar de primera y que la mandará al área en donde De Nigris se aventó de palomita y empató el marcador.

Comenzando la segunda parte, al 49, Nam Ian le daba de nueva cuenta la ventaja a los surcoreanos, producto de un error por parte del guardameta mexicano, Santiago López, que termina saliendo en un balón prolongado y no alcanza a hacer contacto con él y le permitió que el rival le rematara con el arco abierto.

México y Corea del Sur Sub 17 / Adrian Macias Ampliar

Con este resultado, México Sub 17 se queda en el tercer lugar del Grupo F, por delante de Costa de Marfil, que tiene peor diferencia de goles, y Corea del Sur y Suiza se quedan con el segundo y primer puesto, respectivamente.