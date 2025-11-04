México vs Países Bajos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semifinal del Mundial Sub-17 / Christian Torres Chavez

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 buscará hacer historia este miércoles cuando enfrente a Países Bajos en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil, duelo que promete grandes emociones. El conjunto mexicano llega con paso firme tras superar a Italia en Cuartos de Final, imponiéndose 5-4 en la tanda de penales luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Selección Mexicana Femenil Sub -17 / Samuel Delgado Ampliar

Antes, México había derrotado 1-0 a Paraguay en Octavos de Final, confirmando su fortaleza defensiva y su eficacia en momentos clave. De hecho, el equipo solo ha recibido dos goles en todo el torneo, ambos en la derrota ante Corea del Norte durante la Fase de Grupos.

Este será el segundo enfrentamiento entre México y Países Bajos en el certamen, luego del duelo en la fase inicial, donde las mexicanas se impusieron 1-0 con un golazo de Citlalli Reyes desde fuera del área.

Selección Mexicana Femenil / Samuel Delgado Ampliar

Las neerlandesas también llegan con un recorrido lleno de dramatismo: dejaron fuera a Estados Unidos y a Francia, ambos en definición por penales.

Con una defensa sólida, figuras como Berenice Ibarra y Valentina Murrieta, y una moral al máximo, México Sub-17 Femenil busca repetir la hazaña de 2018 y volver a una final mundialista Sub-17.

MÉXICO VS PAÍSES BAJOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER