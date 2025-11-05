Rayadas vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

En el coloso del Estadio BBVA, donde el azul y el albiazul se convierten en un mar de pasión regiomontana, se desata una guerra que trasciende la mera eliminatoria: Rayadas recibe al América Femenil en la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. Este jueves, el balón rodará en un duelo que evoca rivalidades eternas.

No es solo un cruce entre la tercera y sexta de la tabla, es un choque de potencias, donde el América, con su ataque demoledor de 56 goles en fase regular, busca redimirse de la final perdida del Clausura 2024 ante las mismas Rayadas. Ahora, bajo el mando de Ángel Villacampa, las Águilas vuelan alto con 38 puntos, pero en Monterrey, el Gigante de Acero es peligroso.

Por su parte, las Rayadas, sextas con 32 puntos y un torneo de altibajos incluyendo el cambio de timón de Amelia Valverde a Leonardo Álvarez, han encontrado ritmo en las últimas jornadas, invictas en casa durante la fase regular, siendo su fortaleza jugar como local, donde solo sufrieron dos derrotas.

Las Águilas, que golearon 5-1 a Mazatlán en su cierre, llegan con hambre de revancha: en la Jornada 14 del Apertura 2025, vencieron 2-1 a Rayadas con goles tardíos de Scarlett Camberos e Irene Guerrero, un precedente que duele en Monterrey. Villacampa ha forjado un equipo equilibrado, solo 22 goles recibidos, con una zaga sólida y un mediocampo creativo que explota las bandas. Históricamente, en playoffs, el América Femenil ha sido letal como visitante: tres victorias en sus últimas cinco salidas eliminatorias, incluyendo remontadas épicas.

RAYADAS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER