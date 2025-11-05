Selección Mexicana Femenil Sub-17 pierde en Semifinales del Mundial ante Países Bajos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 perdió en las semifinales de la Copa del Mundo contra su similar de los Países Bajos y ahora deberá disputar el duelo por el tercer lugar en la justa mundialista. El Tricolor cayó por la mínima diferencia para cerrar una buena participación en Marruecos.

Los primeros minutos del encuentro fueron dominados por las neerlandesas, e incluso, Valentina Murrieta se convirtió en la gran figura de la primera parte con una atajada que evitó el tanto del conjunto europeo.

Ya para el segundo tiempo, México buscó llevarse la victoria y lo intentó de varias maneras, pero al minuto 69 llegó el primer y único tanto de los Países Bajos. Touzani aprovechó una mala marca defensiva para vencer a la portera del América con un disparo raso pegado al poste.

A partir de ese momento, el combinado nacional se fue con todo al frente buscando la igualada, y en tiempo de compensación se revisó un posible penal a favor de México, pero no fue concedido por la silbante.

De esta manera fue como la Selección Nacional cayó en las semifinales y ahora buscará quedarse con el tercer lugar en la Copa del Mundo el próximo domingo contra Brasil.