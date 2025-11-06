Cruz Azul vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 del Apertura 2025 Liga MX

Cruz Azul y Pumas se miden en un duelo clave para definir posiciones en la tabla general, por la última fecha 17 del Torneo Apertura 2025. Con la localía de la Máquina en el Estadio Cuauhtémoc, sede neutral por una cláusula contractual con la UNAM que impide disputarlo en el Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs Pumas / Jam Media Ampliar

Cruz Azul llega a 35 puntos, asumiendo los primeros puestos de la temporada regular, tras golear 3-0 a Puebla en la Jornada 16. Los celestes dependen de sí mismos: una victoria los corona en la cima, dándoles ventaja de localía en toda la Liguilla. Han sido el equipo más sólido del torneo, con una racha sobresaliente de 24 partidos sin derrota, que incluye el título de la Concacaf Champions Cup 2025, sumando 12 goles en contra; y el regreso de Gonzalo Piovi a la convocatoria.

Por su parte, Pumas acumula 18 puntos, tras una goleada 4-1 sobre Tijuana en casa.Los auriazules han tenido una temporada irregular, pero aún controlan su destino, necesitan ganar para asegurar el último boleto al Play-In y evitar depender de otros resultados. Una derrota podría sentenciar a Efraín Juárez con la eliminación. Por lo que buscarán cerrar con dignidad la campaña para la fiesta grande.

Pablo Bennevendo y Ángel Sepúlveda / Jam Media Ampliar

En los últimos 5 encuentros, Cruz Azul domina con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota; aunque, el Cuauhtémoc ha sido buena plaza para los celestes: invictos en sus últimos 3 juegos. Quédate a vivir la última fecha 17 de la temporada regular, Cruz Azul vs Pumas, desde el Estadio Cuauhtémoc a través de Cadena W.

CRUZ AZUL VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER