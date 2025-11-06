México vs Costa de Marfil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Mundial Sub-17 / Adrian Macias

Sigue la actividad del Mundial Sub-17 y en el Grupo F, la Selección Mexicana se enfrenta este viernes a las 8:45 de la mañana a Costa de Marfil, en su segundo partido del Mundial de la especialidad que se disputa en Qatar. El encuentro es muy importante para el equipo nacional, que necesita sumar puntos si quiere mantener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Selección Mexicana Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

El combinado nacional tuvo un debut irregular ante Corea del Sur, donde perdió 2-1; el gol de México fue anotado por Aldo Patricio de Nigris, sobrino de Aldo y Antonio de Nigris. Costa de Marfil se juega mucho debido a que perdió en su debut 1-4 ante Suiza y saldrá con todo, lo que anticipa un partido de alta intensidad, con duelos físicos y momentos de tensión.

Es probable que la selección que pierda este juego quede eliminada del Mundial, ya que de momento México es tercero y Costa de Marfil es cuarto. El grupo es complementado por Corea del Sur, ubicado en segundo, y Suiza, que tiene el primero gracias a la diferencia de goles. Es importante que los aztecas consigan puntos ya que los mejores cuatro terceros también se van a clasificar a la siguiente ronda.

Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

Estas dos selecciones ya se han enfrentado en esta categoría y fue en un amistoso que se llevó a cabo en 2013, donde México ganó 3-2.

MÉXICO VS COSTA DE MARFIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER