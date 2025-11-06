San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 10 de la NFL / Brooke Sutton

En la semana 10 de la NFL tendremos un juego divisional entre Rams y 49’ers en el Levi’s Stadium, duelo en el cual se podrían definir muchas cosas.

Brock Purdy / Cooper Neill Ampliar

Los angelinos tienen un récord de 6-2, mientras que los de San Francisco 49’ers cuentan con un 6-3, marchan segundo y tercero, respectivamente, ya que Seahawks va con un 6-2 y es líder de su división. La batalla por el primer puesto está sumamente peleada y el que salga victorioso daría un paso adelante.

En la semana 5 estos conjuntos se vieron las caras, el duelo fue en el SoFi Stadium, casa de los Rams, la victoria en ese duelo fue para los 49’ers por 26-23, el partido fue cerrado y se definió hasta over time.

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams / Brooke Sutton Ampliar

Rams la fecha pasada consiguió una victoria ante Saints por 34-10, mientras que los 49’ers derrotaron a Giants 34-24. Los comandados por Sean McVay tienen un gran equipo y una ofensiva poderosa. San Francisco ha sufrido bajas importantes, sin embargo han salido adelante y con Mac Jones al mando han demostrado que tienen con qué pelear.

Duelo fundamental de cara a la postemporada, Rams y 49’ers tienen mucho en juego y este choque divisional promete darnos muchas emociones, para ver quién puede dar un paso adelante en la división oeste de la NFL.

SAN FRANCISCO 49ERS VS RAMS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER