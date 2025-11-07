Javier Aguirre revela convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, que incluye los partidos ante Uruguay, el sábado 15 en Torreón, Coahuila, y ante Paraguay, el martes 18 en San Antonio, Texas.

Luis Ángel Malagón / Omar Vega Ampliar

Los porteros son los mismos de la convocatoria anterior: Luis Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo. En la defensa fueron llamados los americanistas Kevin Álvarez e Israel Reyes; los europeos César “Cachorro” Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez; además de Jesús Gallardo y Jesús “Chiquete” Orozco.

El mediocampo es liderado por el capitán Edson Álvarez, quien regresa después de su lesión en la Copa Oro. También aparecen Erik Lira, Fidel Ambriz, Érick “Chiquito” Sánchez, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz y Alexis Gutiérrez. Destaca el llamado de dos jugadores Sub-20 que disputaron el Mundial de la especialidad en Chile: Obed Vargas y Gilberto Mora.

Edson Álvarez / Aric Becker/ISI Photos/USSF Ampliar

En el ataque, la convocatoria está conformada por Roberto “Piojo” Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame e Hirving “Chucky” Lozano. Las novedades en la delantera son Armando “Hormiga” González, de Chivas, y Jorge Ruvalcaba, de Pumas.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran Julián Quiñones, Santiago Giménez, Alexis Vega y César “Chino” Huerta, todos por lesión. Además, Ramón Juárez, Jorge Sánchez, Carlos “Charly” Rodríguez y Luis Romo no repitieron tras su convocatoria de octubre.