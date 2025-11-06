Javier Aguirre es nominado por FIFA al premio The Best como mejor entrenador

En un anuncio que ilumina el firmamento del fútbol internacional, la FIFA ha incluido al timonel de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, en la prestigiosa lista de nominados al premio The Best FIFA Men’s Coach 2025, como Mejor Entrenador del Año. Este reconocimiento no es solo un galardón para el estratega, sino un homenaje al renacer del Tricolor bajo su mando, en una temporada que ha devuelto la sonrisa a los aficionados.

Javier Aguirre / Omar Vega Ampliar

Aguirre, quien regresa por tercera ocasión al banquillo nacional tras sus exitosas gestiones en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, ha tejido una campaña memorable en 2025. Bajo su dirección, México se coronó campeón de la CONCACAF Nations League al vencer 2-1 a Panamá en la final de marzo, y levantó con autoridad la Copa Oro, consolidando un palmarés que ya incluye dos títulos en esta competencia. Con un registro envidiable de 9 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas ante rivales de peso como Suiza y Colombia, el Tricolor ha escalado posiciones en el ranking FIFA, proyectándose con solidez hacia el Mundial 2026, que coorganizará en casa.

La nominación de Aguirre lo coloca en una élite de siete entrenadores que han marcado pauta en el fútbol global. Comparte el estrado con luminarias como Hansi Flick (Barcelona, artífice de un título de LaLiga), Luis Enrique (PSG, con un triplete histórico que incluye la Champions League), Mikel Arteta (Arsenal), Enzo Maresca (Chelsea, campeón del Mundial de Clubes), Roberto Martínez (Portugal, invicto en la Euro 2024) y Arne Slot (Liverpool, monarca de la Premier League). Es un duelo de titanes donde el Vasco Aguirre representa no solo el ingenio táctico mexicano, sino la resiliencia de una nación que late al ritmo del balón.

Javier Aguirre celebrando campeonato de la Copa Oro / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Javier Aguirre, con su carisma inquebrantable y su ojo para el detalle, ha inyectado disciplina y pasión a un equipo que, en años recientes, navegó aguas turbulentas. Su capacidad para integrar veteranos con promesas emergentes, pensemos en las actuaciones estelares de jugadores como Edson Álvarez o Santiago Giménez, ha sido el pegamento de esta resurrección. Y no olvidemos el contexto: en su tercera era al frente del Tri, el Vasco se prepara para un tercer Mundial como seleccionador, un récord que pocos pueden presumir.