México vs Brasil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

Luego de quedarse a un paso de llegar a la final del Mundial Femenil Sub-17, este sábado, la Selección Mexicana se planta ante Brasil por el tercer lugar de la justa mundialista de Marruecos 2025. No es la final soñada, pero sí una revancha continental que podría coronar con bronce una campaña que ya roza la gloria.

Selección Mexicana Femenil 2025 / Samuel Delgado Ampliar

El Tricolor, dirigido por Miguel Gamero, buscará redimirse de la amarga derrota en semis y firmar su segunda mejor actuación en esta categoría, luego de que el camino de México fuera un derroche de garra y solidez defensiva.

Tras una derrota inicial que dolió, las mexicanas encadenaron victorias impecables: un 1-0 ante Países Bajos en fase de grupos, un golazo de Berenice Ibarra para eliminar a Paraguay en octavos y una épica tanda de penales contra Italia en cuartos, con Valentina Murrieta como heroína al atajar dos disparos decisivos. Finalmente, en las semifinales sufrieron un penal dudoso en el minuto 72 de Ranneke Derks que las dejó fuera por 1-0 ante las europeas.

Del otro lado, la Canarinha llega con el orgullo herido tras caer 2-0 ante Corea del Norte en la otra semifinal, un rival que ha sido la sorpresa del torneo con su disciplina férrea. Brasil, potencia sudamericana con tradición en el fútbol femenil, no ha tenido el torneo soñado: eliminadas en grupos en ediciones pasadas, esta vez avanzaron con autoridad, pero su ataque explosivo liderado por jugadoras que promedian dos goles por partido en la fase regular, se topó con la muralla norcoreana.

Selección Mexicana Femenil 2025 / Samuel Delgado Ampliar

De este modo, la Selección Mexicana Sub-17 llega con sed de revancha tras la semis; las brasileñas, con la necesidad de borrar una derrota humillante.

MÉXICO VS BRASIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER