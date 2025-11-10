Los cuartos de final de la Liga MX Femenil han terminado y después de grandes duelos ya están listos los horarios y días para las semifinales del Apertura 2025.

Liga MX Femenil: Horarios y fechas de las Semifinales del Apertura 2025

La primera llave definida es: Tigres vs Cruz Azul. Las amazonas llegan después de eliminar a las Bravas por un marcador global de uno a cero. Mientras que la escuadra cementera dio la sorpresa de la Liguilla al eliminar al Pachuca, las actuales campeonas, con un marcador de seis a dos.

En la llave de Tigres contra Cruz Azul, el compromiso de ida se jugará el jueves 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas, mientras que para el juego de vuelta será el domingo 18 de noviembre en el Estadio Universitario, donde las amazonas reciben a la máquina a las 17:00 horas.

Liga MX Femenil

Mientras que la otra llave es: América contra Chivas, las Águilas eliminaron a las Rayadas de manera contundente con un global de seis por uno, mientras que el Rebaño le pegó a Toluca, cuatro por dos.

Para el cruce entre las azulcremas contra chiverío, el compromiso de ida se jugará el jueves en la cancha del Estadio Akron a las 20:07 horas, mientras que en el juego de vuelta, las Águilas reciben al Rebaño el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas.

SEMIFINALES DEL APERTURA 2025 LIGA MX FEMENIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Cruz Azul vs Tigres Semifinal Ida

FECHA: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre HORA: 18:00 Hrs.

18:00 Hrs. ESTADIO : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario TV: ViX, YouTube Liga MX Femenil

Chivas vs América

Semifinal Ida

FECHA: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre HORA: 20:07 Hrs.

20:07 Hrs. ESTADIO : Akron

: Akron TV: Prime Video, tubi, YouTube Liga MX Femenil, Telemundo

Tigres vs Cruz Azul Semifinal Vuelta

FECHA: domingo 16 de noviembre

domingo 16 de noviembre HORA: 17:00 Hrs.

17:00 Hrs. ESTADIO : Universitario

: Universitario TV: YouTube, Estrella TV, Telemundo y FOX

América vs Chivas Semifinal Vuelta