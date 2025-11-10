México Sub-17 ante Suiza pero mantiene esperanzas en el Mundial de Qatar

La Selección Mexicana Sub 17 cayó ante Suiza por un marcador de 3-1 en el Mundial Sub 17 en Qatar. El juego fue complicado para los mexicanos desde un principio, ya que a los siete minutos Suiza consiguió un penal que se estrelló en el poste. Sin embargo, los europeos marcaron su primer gol al minuto 16 de los pies de Mijajlovic.

México vs Suiza Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

Cuatro minutos después, Santiago López trató de despejar un centro en el área mexicana que lamentablemente terminó en autogol. Los aztecas se reordenaron y tuvieron un mejor juego. Tras el descanso, México consiguió descontar con una anotación de Aldo Antonio de Nigris, que cabeceó un centro a la base del primer poste, la cual fue su segunda anotación del torneo.

Después del gol, Suiza armó una gran jugada en su saque de media cancha y recuperó su ventaja de dos goles un minuto después, para poner el resultado final 3-1.

Selección Mexicana Sub-17 / Adrian Macias Ampliar

A pesar del marcador, México sigue con vida en el torneo y a la espera del resultado de Uganda, que de vencer a Francia elimina a México.