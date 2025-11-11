Lamine Yamal queda fuera de la convocatoria de España rumbo al Mundial 2026 / Anadolu

Lamine Yamal causa baja de la selección española. La joven figura del Barcelona fue desconvocada de La Roja tras someterse a un tratamiento médico no informado previamente a la Federación Española de Fútbol, quien confirmó su salida este lunes, a solo horas del inicio de la concentración para los duelos clasificatorios rumbo al Mundial 2026 frente a Georgia y Turquía.

Lamine Yamal con la Selección Española / dia images Ampliar

El delantero de 17 años fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia para tratar molestias en el pubis. El informe médico, recibido hasta la noche del mismo día, recomendó reposo de entre siete y diez días. Ante ello, el seleccionador Luis de la Fuente decidió liberarlo de la convocatoria, priorizando su recuperación y la transparencia en los protocolos médicos.

La decisión desató tensión entre la Federación y el club blaugrana, luego de que el organismo expresara su sorpresa por no haber sido informado del procedimiento, mientras el Barça aseguró haber actuado con responsabilidad y haber notificado de inmediato.

Informe de la Selección Española sobre el caso de Lamine Yamal Ampliar

En su lugar, fue llamado Jorge de Frutos, atacante del Rayo Vallecano, para los duelos ante Georgia en Tiflis y Turquía en Sevilla. Yamal regresará a Cataluña para continuar su recuperación supervisado por los servicios médicos del conjunto culé.