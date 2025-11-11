Lamine Yamal queda fuera de la convocatoria de España rumbo al Mundial 2026
Lamine Yamal fue baja de la selección española tras someterse a un tratamiento médico no informado al Barcelona ni a la Federación. Luis de la Fuente lo liberó antes de los duelos rumbo al Mundial 2026 ante Georgia y Turquía.
Lamine Yamal causa baja de la selección española. La joven figura del Barcelona fue desconvocada de La Roja tras someterse a un tratamiento médico no informado previamente a la Federación Española de Fútbol, quien confirmó su salida este lunes, a solo horas del inicio de la concentración para los duelos clasificatorios rumbo al Mundial 2026 frente a Georgia y Turquía.
El delantero de 17 años fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia para tratar molestias en el pubis. El informe médico, recibido hasta la noche del mismo día, recomendó reposo de entre siete y diez días. Ante ello, el seleccionador Luis de la Fuente decidió liberarlo de la convocatoria, priorizando su recuperación y la transparencia en los protocolos médicos.
La decisión desató tensión entre la Federación y el club blaugrana, luego de que el organismo expresara su sorpresa por no haber sido informado del procedimiento, mientras el Barça aseguró haber actuado con responsabilidad y haber notificado de inmediato.
En su lugar, fue llamado Jorge de Frutos, atacante del Rayo Vallecano, para los duelos ante Georgia en Tiflis y Turquía en Sevilla. Yamal regresará a Cataluña para continuar su recuperación supervisado por los servicios médicos del conjunto culé.