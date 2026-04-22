Liam Rosenior queda fuera del Chelsea; Calum McFarlane buscará la final de la FA Cup / Gareth Fuller - PA Images

Este miércoles, el Chelsea hizo oficial la salida del técnico inglés Liam Rosenior, quien deja el cargo tras una racha negativa tanto en resultados como en producción ofensiva del equipo.

Liam Rosenior / Chris Lee - Chelsea FC Ampliar

Rosenior dirigió 22 partidos al frente del conjunto londinense, con un balance de 10 victorias, dos empates y 10 derrotas. Su inicio fue prometedor, ya que logró seis triunfos en sus primeros siete encuentros. Sin embargo, el equipo comenzó a decaer tras la dura eliminación ante el PSG, donde cayó 5-2 en la ida y 3-0 en casa, para un global de 8-2.

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A partir de ese momento, el rendimiento del Chelsea se desplomó notablemente. El club encadenó una racha de cinco partidos sin ganar en la Premier League, en los que recibió 11 goles y no logró anotar, una sequía que no se registraba desde 1912. Esta situación encendió las alarmas en la directiva, que optó por tomar la decisión de destituir al entrenador.

Rosenior había llegado procedente del Strasbourg, donde firmó temporadas destacadas, lo que le valió la oportunidad de dirigir en Stamford Bridge. Sin embargo, su etapa en el club duró menos de cuatro meses.

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De cara al cierre de la temporada, el encargado de asumir el banquillo como técnico interino será Calum McFarlane, quien se desempeñaba como entrenador del equipo sub-21. Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir al primer equipo en la recta final de la Premier League y en la semifinal de la FA Cup.