Chivas vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de Semifinal de Ida del Apertura 2025 Liga MX Femenil / Jam Media

El Clásico Nacional Femenil vuelve a escena en semifinales. América y Chivas se enfrentarán una vez más por un lugar en la gran final del Apertura 2025, en una serie que promete intensidad y altas emociones. El duelo de ida se jugará este jueves a las 20:07 horas en el Estadio Akron, mientras que la vuelta se disputará el domingo 16 a las 19:00 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas del América llegan con paso firme tras eliminar a Rayadas con marcador global de 6-1, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. Bajo la dirección de Ángel Villacampa, las azulcremas han alcanzado seis finales en siete torneos y buscan repetir la fórmula que las llevó al título del Clausura 2023.

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega tras vencer a Toluca en cuartos y con la misión de romper la hegemonía de su eterno rival. Las tapatías no derrotan al América en liguilla desde el Apertura 2017, y en sus últimos ocho enfrentamientos directos han sido superadas en el marcador global.

La rivalidad suma su décimo capítulo en la historia de la Liga MX Femenil y quinto consecutivo en fase final. Las de Coapa buscarán mantener su dominio y avanzar a la etapa decisiva del torneo, mientras Chivas intentará revertir la historia y recuperar su protagonismo en el máximo escenario del futbol femenil mexicano.

CHIVAS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER