Cruz Azul vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semifinal de Ida del Apertura 2025 Liga MX Femenil

El fútbol femenil mexicano vive uno de sus capítulos más vibrantes. Este jueves Estadio Olímpico Universitario será testigo de un estreno inolvidable: Cruz Azul Femenil, en su debut histórico en semifinales, recibe a las invictas Amazonas de Tigres en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025. Un choque que pinta como un volcán de emociones, donde la revelación celeste aspira a derribar al gigante regiomontano, en una Liga MX Femenil que ya nos regaló sorpresas como la épica remontada de La Máquina ante las bicampeonas de Pachuca.

Jennifer Hermoso / Jam Media Ampliar

El camino a esta antesala de la gloria ha sido de película para Cruz Azul, dirigido por el argentino Diego Testas. Clasificadas en séptimo lugar de la tabla general con una campaña sólida, su mejor en temporada regular, las cementeras escribieron páginas doradas en cuartos de final. Tras caer 1-2 en la ida ante Pachuca, las dirigidas por Testas respondieron con una goleada demoledora de 5-0 en el Estadio Hidalgo, cerrando un global de 6-2 que las catapultó a esta instancia por primera vez desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017.

Del otro lado, Tigres Femenil llega como un huracán invicto en la fase regular: 13 victorias, tres empates y una sola derrota, coronándose líderes absolutas con 42 puntos. Las Amazonas, las más ganadoras de la liga con seis títulos, avanzaron con autoridad ante FC Juárez: un 1-0 en la ida y un empate sin goles en el Volcán, global 1-0 que refleja su solidez defensiva liderada por la portera Cecilia Santiago y el ataque letal de Jennifer Hermoso, la española que ha sumado goles clave desde su llegada.

Valeria Valdez Ampliar

Cruz Azul Femenil juega en casa con el apoyo de una afición que ha llenado estadios en esta Liguilla, mientras Tigres Femenil, pese a ser visitantes, lleva la ventaja de la localía en la vuelta del 16 de noviembre en el Estadio Universitario de Nuevo León.

