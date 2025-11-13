Jets vs Patriots: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 11 de la NFL

En el arranque de la semana 11 de la NFL tendremos un juego divisional de jueves por la noche entre Jets y Patriots.

Ben Brown y Rhamondre Stevenson / Kathryn Riley Ampliar

Los Jets vienen de conseguir su segunda victoria consecutiva, los de Nueva York tienen un récord de 2-7, van últimos de su división. Son un equipo en reconstrucción, no han tenido una buena campaña, sin embargo quieren salir adelante, aunque en este juego no contarán con Garrett Wilson, su mayor arma por aire, ya que el receptor está lesionado y se perderá el duelo.

Por otro lado, Patriots sumó otra victoria y se puso 8-2, este duelo es fundamental para sus aspiraciones, ya que van líderes de su división y este encuentro suma por ser ante un rival divisional, si quieren ser candidatos al título tienen que llevarse el primer puesto, además Drake Maye ha mostrado un gran nivel y está en la conversación por ser MVP.

Braelon Allen / Jaiden Tripi Ampliar

La campaña pasada se enfrentaron dos ocasiones, el primero se lo llevaron los Jets 24-3, el segundo lo ganaron los Patriots 25-23.

Choque de equipos con realidades diferentes, pero los enfrentamientos entre Jets y Patriots siempre nos regalan emociones al máximo y lo podrás vivir a través de W Radio.

JETS VS PATRIOTS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER