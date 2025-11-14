América vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Nacional de la Semifinal de Vuelta Apertura 2025 Liga MX Femenil

América y Chivas Femenil se disputan el pase a la gran final de la Liga MX Femenil y en W Deportes te llevamos el partidazo desde el estadio Ciudad de los Deportes.

Chivas vs América Femenil / Luis Fernando Toris Ampliar

Las Águilas sacaron una gran ventaja en el partido de ida gracias a los tantos de Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez, por lo que simplemente buscarán confirmar su boleto para el partido por el título.

Sin embargo, del otro lado, el Rebaño Sagrado tendrá la tarea de remontar un resultado adverso, aunque en esta ocasión están obligadas a ganar en el marcador global para avanzar a la gran final. Vale la pena mencionar que en temporada regular, el cuadro rojiblanco venció a las de Coapa 2 goles a 0, resultado que en esta ocasión no sería suficiente para clasificarse a la última ronda.

Clásico Nacional Femenil / Juan Carlos Ocampo Ampliar

Quédate a vivir la pasión de la Liga MX Femenil. Desde el estadio Ciudad de los Deportes, América vs Chivas, y tú lo podrás escuchar en vivo a través de la Cadena W.

AMÉRICA VS CHIVAS FEMENIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER