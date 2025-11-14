México vs Uruguay: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA del mes de noviembre

Arranca la última Fecha FIFA del año y la Selección Mexicana se enfrenta a Uruguay en la ciudad de Torreón. Una sede que el Tricolor no visita desde hace 3 años y en donde Javier Aguirre probará nuevos jugadores ante varias bajas por distintas lesiones.

Raúl Jiménez e Hirving Lozano / Omar Vega Ampliar

Para este mes de noviembre, el Vasco citó a futbolistas que no son habituales en las convocatorias, pero que están viviendo un gran momento como la Hormiga González y Obed Vargas. Sin embargo, el técnico nacional no podrá contar con figuras importantes como Santiago Giménez, el Chino Huerta, Julián Quiñones y Rodrigo Huescas, por lo que será momento de probar nuevos elementos de cara a la Copa del Mundo. A pesar de las ausencias, México también buscará regresar a la senda del triunfo, ya que desde la final de la Copa Oro no es capaz de ganar un partido y acumula 4 juegos consecutivos sin triunfo ante rivales de jerarquía como lo fueron Japón, Corea del Sur, Colombia y Ecuador.

Del otro lado, la selección uruguaya comandada por Marcelo Bielsa fue una de las mejores en Sudamérica y, aunque llega con ausencias importantes como Federico Valverde y Darwin Núñez, sí contará con otros elementos de alto nivel como Ronald Araujo, Chema Giménez, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur. Además, vale la pena mencionar que el antecedente más reciente ante la selección mexicana fue un claro y contundente 4-0 previo a la última Copa América, por lo que no será un rival sencillo para abrir la Fecha FIFA de noviembre.

Ronald Araujo / Ernesto Ryan Ampliar

Quédate a vivir la pasión de la Selección Mexicana. Desde el Territorio Santos Modelo, México vs Uruguay, y tú lo vivirás completamente en vivo a través de la Cadena W.

MÉXICO VS URUGUAY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER