Tigres vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido la Semifinal de Vuelta Apertura 2025 Liga MX Femenil
Tigres Femenil y Cruz Azul Femenil definirán en el Volcán al primer finalista del Apertura 2025 tras un intenso empate 1-1 en la ida. Con historias, rachas y figuras clave, la semifinal promete máxima intensidad.
El Volcán se prepara para decidir al primer finalista de la Liga MX Femenil. Tigres y Cruz Azul definirán este domingo la serie de semifinales tras un empate 1-1 en la ida, donde las Amazonas pegaron primero con el tanto de Bárbara Olivieri y la Máquina igualó en la segunda mitad gracias al cabezazo de Ana García. Ninguno tomó ventaja en Ciudad Universitaria y todo quedó abierto para la vuelta en Nuevo León.
Las regiomontanas llegan como líderes del torneo y con una racha sin derrotas en Liguilla. Las felinas superaron a Juárez por la mínima en cuartos y en la ida mostraron su solidez habitual, con María Sánchez y Stephany Mayor generando peligro constante. Sin embargo, las visitantes no lograron ampliar la ventaja y permitieron que el duelo se nivelara.
Del otro lado, las cementeras atraviesan su mejor torneo. Las celestes eliminaron a Pachuca con un global 6-2 y en la ida reaccionaron con personalidad tras fallar un penal. El trabajo de Alejandría Godínez en el arco y la presión alta de Blackwood y Chavarin mantuvieron al equipo competitivo frente al mejor plantel del campeonato.
La historia favorece a las felinas, que nunca han perdido ante la Máquina en 14 duelos oficiales. Aun así, el empate de la ida alimenta la ilusión celeste rumbo a un partido donde la intensidad, la contundencia y el ambiente del Volcán definirán quién avanza a la final del Apertura 2025.
TIGRES VS CRUZ AZUL FEMENIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: domingo 16 de noviembre
- HORA: 17:00 Hrs.
- ESTADIO: Universitario
- TV: Estrella TV, Telemundo, Fox Sports, YouTube