México asume descalabro ante Paraguay en el último partido del 2025 por la fecha FIFA de noviembre

La Selección Mexicana asumió otra derrota 2-1 ante un equipo de Conmebol como Paraguay. Cierra la actividad en 2025 para el combinado azteca, tras fecha FIFA.

Las luces del Alamodome en San Antonio, Texas, se encendieron en el segundo y último duelo de carácter amistoso internacional del 2025 por la fecha FIFA de noviembre, donde México concretó un descalabro más, 2-1 ante Paraguay.

¡Empate al medio tiempo! 🏟️









En los primeros 45’ minutos, con un sin fin de infracciones, comenzó un duelo cortado, con pocas acciones en ofensiva para ambas escuadras. Al 15’, lo buscaron los guaraníes con un remate fallado de Agustín Sandez de larga distancia, sin embargo, al 22’ a balón parado Gilberto Mora sorprendió por un impacto a primer palo atajado por Orlando Gill. Más adelante, corría el minuto 31’ cuando Edson Álvarez tras un tiro de esquina remató de cabeza en el área, reventando el segundo palo. Al medio tiempo se mantuvo el 0-0.

Para la parte complementaria llegaron las anotaciones, al 48’, tras un centro de Julio Enciso, Antonio Sanabria cerró la pinza tras un choque en el área frente Luis Ángel Malagón, tras la revisión en el VAR, se concretó la diana; seis minutos más tarde, Raúl Jiménez vía penal, anotó el del empate. Al 56’, de nuevo apareció Enciso, en asistencia a Damián Bobadilla quien remató a segundo palo para ponerse adelante 2-1.

Final en San Antonio.





De esta forma, concluyó el cotejo con la Selección Mexicana asumiendo la derrota en territorio estadounidense frente a una nueva selección de Conmebol, Paraguay, en el último duelo de fecha FIFA del 2025.