Curazao al Mundial 2026: el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo

Se escribe un nuevo capítulo en el mapa del futbol. Curazao llega a su primer mundial tras un proceso que combinó historia y migración. La isla dejó atrás su etapa en las Antillas Neerlandesas y, desde su autonomía en 2010, trazó una identidad que hoy se refleja en la cancha. Ese camino desemboca en una clasificación histórica que rompió el límite demográfico: será el país con menor población en disputar una Copa del Mundo.

Clasificación Curazao / ANP Ampliar

La Selección de Curazao reunió a jugadores formados en Europa gracias al vínculo con los Países Bajos, mientras la federación impulsó un proyecto capaz de conectar con la comunidad curazoleña que vive en el extranjero. Bajo esa estructura, la isla logró competir en el Caribe con un plantel unido por la herencia familiar. La clasificación asegurada con 12 puntos en su grupo, confirmó la eficacia del plan.

Curazao es una nación multilingüe donde inglés, Papiamento, neerlandés y español conviven con naturalidad. Su cultura, su música, sus fiestas y su mezcla de influencias africanas, europeas y caribeñas marcan un estilo propio que se refleja en la afición, identificada como “La Familia Azul”.

Afición Curazao / ANP Ampliar

El debut mundialista se convierte ahora en un eje de unidad. La isla celebró de forma unánime una campaña invicta que incluyó un empate decisivo ante Jamaica. Para una población de 156 mil habitantes y siendo el país más pequeño del mundo con 444 km² de territorio, el impacto va más allá del deporte: impulsa a la juventud, fortalece el orgullo local y proyecta una imagen internacional distinta.