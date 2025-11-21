Elche vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 de LaLiga / Angel Martinez

Desde España, el Elche recibe al Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga EA Sports. Los de casa llegan a este encuentro después de empatar ante la Real Sociedad 1-1 como locales.

Real Madrid Ampliar

El Elche se encuentra en la parte media de la tabla, donde registra 15 puntos. De esta cifra, los dirigidos por Eder Sarabia tienen tres victorias, seis empates y tres derrotas. Por lo que este duelo será crucial para que los de casa puedan escalar puestos en la clasificación.

Por otro lado, los de la capital española llegan después de empatar 0-0 ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Los de Xabi Alonso han mantenido un gran paso en esta liga, donde tienen una marca de 10 victorias, una derrota que fue ante el Atlético de Madrid y solo un empate que fue en la jornada pasada.

Entrenamiento Elche Ampliar

Es importante mencionar que algunos futbolistas merengues tuvieron actividad con sus selecciones en esta Fecha FIFA. Los madrileños buscarán la victoria para seguir en el primer lugar, mismo en el que registran 31 unidades y están tres arriba del Barcelona, quien está segundo en la tabla general.

Cabe destacar que el Real Madrid no ha caído ante el Elche desde hace 11 partidos, por lo que los de casa intentarán quitar esa marca y vencer al cuadro merengue.

ELCHE VS REAL MADRID, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER