San Francisco 49ers vs Carolina Panters: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 12 de la NFL

San Francisco y Carolina estarán frente a frente en el Monday Night Football correspondiente a la Semana 12 de la NFL. Los 49ers arriban a este partido tras recuperar el buen paso al superar contundentemente a Arizona con marcador de 41-22 el pasado domingo, mientras que las Panteras derrotaron 30-27 a Atlanta en un duelo dramático que se resolvió en el tiempo extra.

Pregame Purdy 😤 pic.twitter.com/Gr3sSglJ2N — San Francisco 49ers (@49ers) November 25, 2025

San Francisco tendrá la encomienda de seguirle el ritmo a Seattle y a los Rams en la División Oeste de la Conferencia Nacional. Actualmente ambos equipos se encuentran por encima de ellos, sin embargo, con un triunfo, los 49ers empatarían la marca de los Seahawks. En tanto, Carolina podría escalar a la cima de su división si llegan a obtener la victoria.

Es importante destacar que San Francisco ha recuperado prácticamente a todas sus armas ofensivas, salvo Brandon Aiyuk. El Monday Night Football, como es tradición, se podrá vivir a través de la Cadena W.