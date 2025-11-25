Cristiano Ronaldo es sancionado: ¿se perderá el debut de Portugal en la Copa del Mundo?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la sanción para Cristiano Ronaldo después de la agresión contra John O’Shea durante la pasada fecha FIFA que le provocó una expulsión con la selección de Portugal. El astro lusitano solamente recibió un partido de suspensión, el cual ya cumplió en el último duelo eliminatorio, por lo que el Comandante sí podrá estar presente en el debut mundialista el próximo mes de junio.

Cristiano Ronaldo / Severin Aichbauer Ampliar

CR7 fue expulsado por un golpe en el rostro del defensor irlandés en el primer juego de la fecha FIFA de noviembre. Esta sanción lo dejó fuera del segundo encuentro contra el combinado de Armenia y, en ese momento, la duda era si podía perderse algunos partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, tras la confirmación de la Comisión Disciplinaria, Cristiano podrá jugar completa la fase de grupos de la justa mundialista a menos de que reciba una tarjeta roja en los próximos compromisos.

Y es que el reglamento establece que si un futbolista es expulsado en un partido amistoso en fecha FIFA deberá cumplir la sanción en el siguiente partido. Esto quiere decir que si Ronaldo ve una tarjeta roja en el segundo cotejo del mes de marzo se perderá el debut mundialista con la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal. / Eurasia Sport Images Ampliar

Vale la pena mencionar que el conjunto lusitano se medirá primero a México y después a los Estados Unidos en esas fechas, por lo que el Comandante deberá evitar ser expulsado frente al cuadro de las Barras y las Estrellas para asegurar su participación en el debut en la Copa del Mundo.