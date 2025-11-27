Jaiba Brava vs Irapuato: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final del Apertura 2025 Liga de Expansión

El camino para definir al campeón de la Liga de Expansión del futbol mexicano, ya está definido y este sábado se jugará la primera parte de esta final, con el cruce entre el equipo de Irapuato y su similar de la Jaiba Brava, duelo tendrá como escenario la cancha del Estadio Sergio León Chávez.

Ha sido un duelo muy parejo, ya que de las últimas tres veces que se han visto las caras, hay una victoria para la Jaiba Brava, otra para Irapuato y un empate. Además, la última vez que se vieron las caras, quedaron igualados por un tanto.

Durante la temporada regular, la escuadra de la Jaiba Brava se quedó en la tercera posición de la clasificación, ocho victorias y seis empates, lo positivo es que no perdieron durante 14 jornadas y durante la liguilla, ganaron tres juegos y perdieron la ida de los cuartos de final contra los Leones Negros.

Mientras que la escuadra de Irapuato, se clasificaron en la cuarta posición de la tabla general, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas, con 23 unidades, de las cuales consiguieron gracias a 23 goles a favor y 19 en contra.Durante la liguilla eliminaron en los cuartos de final a los Mineros gracias a la mejor posición en la clasificación ya que quedaron empatados en el marcador global, misma situación de la semifinal, pero contra el Atlético Morelia.

Es la final de ida de la Liga de Expansión, Irapuato contra la Jaiba Brava.

IRAPUATO VA JAIBA BRAVA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 29 de noviembre

sábado 29 de noviembre HORA: 19:00 Hrs.

19:00 Hrs. ESTADIO : Sergio León Chávez

TV: ESPN




