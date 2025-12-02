Alexis Vega se pierde la ida de las Semifinales por lesión; ¿Cómo le ha ido a Toluca sin su delantero? / Liza Rosales/ISI Photos

El Apertura 2025 de la Liga MX ha sido un torneo exitoso para el Toluca, que defiende el título obtenido en el Clausura anterior y clasificó como súper líder general con 37 puntos al final de la fase regular. Sin embargo, la ausencia de Alexis Vega por lesión muscular, sufrida en la Jornada 15 ante Pachuca, ha impactado el rendimiento ofensivo del equipo, especialmente en las etapas finales y el inicio de la Liguilla.

Alexis Vega / Luiza Moraes - Leagues Cup Ampliar

Vega jugó 13 partidos en la fase regular, aportando 4 goles y 9 asistencias total de 13 contribuciones directas a gol, lo que representó el 31.7% del poder ofensivo total del equipo con 41 goles en general. Desde entonces, no ha jugado los últimos 4 partidos de fase regular ni los dos de Liguilla, y su regreso se espera para las semifinales ante Monterrey.

Sin Vega, el equipo ha marcado solo 6 goles en misma cantidad de juegos; Paulinho sigue como referente con 12 goles en fase regular y 1 más sin Vega, mediante Helinho y Jesús Angulo asumiendo roles ofensivos, con 2 asistencias colectivas en Liguilla, aunque su ausencia reduce el “factor desequilibrio” en transiciones rápidas, donde Alexis Vega es primordial.

Alexis Vega campeón con Toluca / Luke Hales - Leagues Cup Ampliar

Por ende, su regreso frente a Rayados podría elevar el ataque al nivel que los llevó al liderato, apuntando al bicampeonato histórico.

