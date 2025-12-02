Cruz Azul vs Tigres: Antecedentes históricos entre cementeros y felinos en Liguilla
Cruz Azul y Tigres se enfrentan en las semifinales del Apertura 2025, un duelo con fuerte historial en Liguilla donde los felinos han dominado en los últimos años. Conoce los datos y antecedentes clave del enfrentamiento.
Cruz Azul y Tigres se ven las caras una vez más dentro del actual torneo, por las semifinales del Apertura 2025, desde la introducción de los torneos cortos, con antecedentes históricos relevantes entre ambas escuadras.
Se han llevado a cabo 26 juegos de Liguilla, con 9 victorias de Cruz Azul, 11 triunfos para los Felinos, y 6 empates. En cuartos de final se han visto las caras en 3 duelos por cuartos de final, 2003 con Tigres eliminando a los Celestes, Cruz Azul hizo lo propio en 2020, mientras que en 2022, los Felinos volvieron a la victoria; en 2001 de igual forma, chocaron en semifinales con el pase a la final del equipo regio.
Cabe señalar que Tigres ha eliminado a Cruz Azul en 6 de las últimas 7 series de Liguilla. La única vez que la Máquina eliminó a Tigres en los últimos 20 años fue en las semifinales del Clausura 2020.
En los últimos 12 años, los Universitarios dominan claramente el historial de Liguilla ante los Celestes, en un nuevo duelo por las semifinales del Apertura 2025.
CRUZ AZUL VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: miércoles 3 de diciembre
- HORA: 19:00 Hrs.
- ESTADIO: Olímpico Universitario
- TV: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX
- RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM