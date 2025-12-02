Cruz Azul vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Apertura 2025 Liga MX

¡La Máquina enciende el motor, pero los felinos rugen con hambre de revancha! En el corazón del Estadio Olímpico Universitario, este miércoles, Cruz Azul y Tigres UANL darán inicio a una eliminatoria que promete ser un choque de titanes: solidez defensiva contra artillería ofensiva, tradición contra explosividad, y el peso de la historia contra el ímpetu del presente. La ida de estas Semifinales del Apertura 2025 no es solo un partido; es el primer asalto por un boleto a la Gran Final, donde el global decidirá quién avanza y quién se despide del gran sueño tricolor.

Juan Brunetta e Ignacio Rivero / Jam Media Ampliar

Cruz Azul llega como el tercer clasificado de la fase regular, con 36 puntos que reflejan una temporada de consistencia bajo el mando de Nicolás Larcamón. La Máquina Celeste superó a Chivas en cuartos con un global de 3-2, en una vuelta cardíaca en el Olímpico Universitario donde sufrieron más de lo esperado: dos goles en contra tempraneros, un penal fallado por Javier “Chicharito” Hernández que pudo haber cambiado el destino, y una remontada heroica que devolvió la fe a una afición celeste ansiosa por redimirse de finales perdidos.

Sin embargo, las alarmas suenan y en las últimas jornadas, el equipo mostró grietas defensivas y una versión intermitente, cediendo terreno ante rivales directos. Así que, la localía es un arma de doble filo; el Olímpico con su atmósfera electrizante, podría ser el catalizador para que los cementeros tomen ventaja para el duelo decisivo. Del otro lado, Tigres UANL irrumpe como sublíder con 35 unidades y el rugido de una remontada épica que ha silenciado a los críticos.

Cruz Azul vs Tigres / Jam Media Ampliar

Después de un 0-3 demoledor en la ida ante Tijuana, Guido Pizarro orquestó una goleada 5-0 en el Universitario que no solo clasificó (global 5-3) sino que revitalizó a un equipo cuestionado por su irregularidad inicial en la Liguilla. El estratega argentino ha inyectado disciplina táctica que equilibra solidez y verticalidad, ideal para contragolpes letales. El historial en Liguilla favorece a los regios con 3 series ganadas de 4, y su cautela como visitantes en idas podría buscar un empate con goles o un 0-0 que traslade todo el drama a Nuevo León.

Cruz Azul, con su defensa férrea con 20 goles en contra en la fase regular pero vulnerable a la presión alta, choca contra un Tigres que vive de la intensidad y el individualismo, aunque sufre en transiciones rápidas. En la fase regular se empataron 1-1, con goles de Brunetta y Sepúlveda que anticiparon esta paridad.

CRUZ AZUL VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER