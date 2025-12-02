Kevin Álvarez, en la cuerda floja: América analiza su salida para el Clausura 2026

En el ajedrez táctico del fútbol mexicano, donde cada movimiento puede definir campeonatos enteros, el Club América se encuentra ante una decisión que resuena como un trueno en el Coloso de Santa Úrsula. Tras la amarga eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 ante Rayados de Monterrey, un gol agónico de Germán Berterame que aún duele como una herida abierta, la directiva azulcrema ha iniciado una revisión implacable de su plantilla.

Kevin Álvarez jugando con América / Jam Media Ampliar

Y en el centro de esta tormenta, emerge el nombre de Kevin Álvarez, el lateral derecho que llegó como promesa de Pachuca en 2023 y que, hoy, parece destinado a empaquetar sus guantes para no regresar al Clausura 2026. No es un secreto: el rendimiento de Álvarez ha sido un calvario de altibajos. Aquel fichaje estelar, que prometía velocidad endiablada por la banda y solidez defensiva, se ha diluido en una secuencia de lesiones recurrentes y errores que han costado caro.

En el fatídico duelo contra Monterrey, su pérdida de marca en el área chica no solo selló la derrota, sino que avivó las críticas de una afición que exige excelencia perpetua. Fuentes cercanas al club, como el periodista Carlos Rodrigo Hernández, revelan que la cúpula americanista, liderada por un André Jardine bajo presión, ya ha trazado los planes para el próximo torneo. El exjugador de Pachuca no entra en ellos. Su salida no sería un capricho, sino una necesidad quirúrgica para oxigenar un plantel que flaqueó en los momentos decisivos.

Kevin Álvarez jugando ante Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Esta “limpia” inicial podría extenderse a otros nombres; sin embargo, Kevin Álvarez encabeza la lista, no solo por su irregularidad, sino porque el América busca competencia fresca en la lateral derecha. El destino del zaguero de 27 años pende de un hilo, pero lo cierto es que su ciclo en Coapa podría estar llegando a su fin.