Cowboys vs Lions: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Thursday Night Football Semana 14 NFL 2025

El duelo de la semana 14 entre Lions y Cowboys plantea un escenario muy relevante en la carrera por los playoffs de la NFL, donde cada victoria podría definir el destino de ambos equipos.

Jared Goff / Ron Jenkins Ampliar

La ofensiva de Detroit está lejos de su mejor momento. Aunque su ataque terrestre con Jahmyr Gibbs y David Montgomery ha mantenido consistencia, su juego aéreo no ha podido compensar las bajas; la ausencia de piezas clave limita su arsenal en ofensiva. Por su parte, Dallas ha mostrado un ataque explosivo en los últimos partidos con un Dak Prescott encendido, con un buen equilibrio entre pase y carrera, lo que representa una amenaza constante.

El contexto histórico y emocional también pesa: el año pasado Lions humilló a Cowboys con un marcador de 47-9, sin embargo, parece que el presente actual de ambos equipos es distinto y promete ser un duelo mucho más parejo.

Cowboys vs Lions / Sam Hodde Ampliar

Se espera un juego disputado, con ofensivas buscando imponer su ritmo, donde la clave podría estar en la efectividad de la defensiva y en cuánto resista la ofensiva de ambos a pesar de las bajas; es por ello que no te puedes perder este gran enfrentamiento aquí, a través de la cadena W.

COWBOYS VS LIONS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER