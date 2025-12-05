Cruz Azul vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de las Semifinales Apertura 2025 Liga MX

Tigres y Cruz Azul estarán frente a frente este sábado en el Estadio Universitario, en encuentro correspondiente a las Semifinales de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul vs Tigres / Jam Media Ampliar

El conjunto felino arriba con más posibilidades de avanzar a la Gran Final, pues en el encuentro de ida en el Olímpico Universitario, los dirigidos por Guido Pizarro empataron 1-1 frente a Cruz Azul. Gracias a este resultado, otra igualada le bastaría a Tigres para instalarse en la siguiente ronda.

Evidentemente para Cruz Azul solo hay una opción para avanzar a la contienda por el título, y es ganar en calidad de visitante. La última vez que se vieron las caras en eliminatoria, La Máquina salió triunfal al superar a Tigres en la edición pasada de la Concacaf Champions Cup, curiosamente también en la etapa de semifinales.

Erik Lira / Jam Media Ampliar

Sin embargo, ahora los papeles son diferentes, pues la serie cerrará en San Nicolás de los Garza. El árbitro central de este partido será Víctor Alfonso Cáceres, siendo asesorado en el VAR por Erick Yair Miranda.

Duelo emocionante para conocer a uno de los dos finalistas, y se podrá vivir a través de la cadena W.

TIGRES VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER