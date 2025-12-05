Jaiba Brava vs Irapuato: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la gran final de la Liga de Expansión

Se viene el partido que define al campeón de la liga de plata del futbol mexicano, es el choque entre la Jaiba Brava y el Irapuato, el duelo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Tamaulipas.

Jaiba Brava vs Irapuato / FOTO: @LigaMXExpansion Ampliar

Durante los 90 minutos no se hicieron daño y terminaron empatando sin anotaciones, pero si persiste el empate se tendrán que ir a tiempo extras y en caso de seguir habrá que definirlo en los penaltis.

La Jaiba Brava se quedaron en la tercera posición durante la temporada regular, gracias a ocho victorias y seis empates, además pueden presumir ser la única institución que no perdió en la primera fase del torneo. Mientras que la escuadra de Irapuato se quedó en el cuarto sitio, con seis triunfos, cinco igualadas y tres derrotas.

Agenda Final Liga de Expansión / FOTO: @LigaMXExpansion Ampliar

De los últimos tres duelos entre ambos equipos, cuentan con un triunfo para cada equipo y un empate por un tanto, así que esto representa lo duro que es que haya un claro favorito cada que se ven las caras.

Por la supremacía de la liga de plata de México, es Jaiba Brava contra Irapuato.

JAIBA BRAVA VS IRAPUATO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER