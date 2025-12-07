Partidos del Mundial 2026 en Monterrey: fechas, selecciones y duelos en el Gigante de Acero

Después del Sorteo Final Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado, se dio a conocer quiénes son los países que visitan Monterrey y los duelos que se disputarán en el Gigante de Acero. La Sultana del Norte albergará cuatro duelos y será la fortaleza de Túnez.

Todo empezará el domingo 14 de junio cuando el ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania haga de local administrativo y reciba a Túnez a las ocho de la noche. Los africanos regresarán cinco días después, el sábado 20 de junio, al municipio de Guadalupe, pero esta vez como local administrativo para jugar contra Japón a las 10 de la noche.

Para cerrar la fase de grupos, el miércoles 24 de junio, los rivales de México en el Grupo A, Sudáfrica y Corea del Sur, cerrarán su participación en el Mundial en el Estadio Monterrey a las siete de la noche. Este partido podría llegar a ser importante para definir qué equipo avanza a la siguiente fase e incluso puede afectar a México.

Para finalizar, el Gigante de Acero tendrá el partido de dieciseisavos de final entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C. En el Grupo F se encuentran Países Bajos, Japón, Túnez y el que se clasifique de la repesca de UEFA entre Ucrania, Suiza, Albania y Polonia, mientras que en el Grupo C están Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, por lo que este último duelo en tierras norteñas podría ser un partidazo e incluso ver la caída de algún favorito. Este juego será a las siete de la noche.