Real Madrid perderá a Éder Militão por cuatro meses: Continúa el hospital Merengue

Las cosas van de mal a peor en el Real Madrid ya que además de la reciente derrota ante Celta de Vigo, los de la capital han confirmado una baja más por lesión: la del central Éder Militão.

A los 24 minutos del partido ante el Celta, Xavi hizo su primer cambio cuando el defensor brasileño tuvo que abandonar el campo de juego por fuertes molestias físicas. Militão salió de la cancha ayudado por los médicos y con evidentes gestos de dolor.

Este lunes, “los blancos”, confirmaron en un comunicado, la lesión y dieron el diagnóstico, el cual fue una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Eder va a estar varios meses fuera y aunque el Madrid no dio un tiempo de recuperación exacto, las estimaciones médicas apuntan a que el defensa estará sin jugar entre 3 y 4 meses. A pesar de ser una lesión larga, si todo sale bien, Militão podría estar para el cierre de temporada y el mundial con Brasil.

Esta lesión, se suma a las de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y David Alaba, así como a las expulsiones en liga de Fran García, Álvaro Carreras y Endrick. Los siguientes duelos del Real Madrid son ante el Manchester City en Champions League y ante el Alavés, de visita, en la liga española.