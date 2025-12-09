Cruz Azul vs Flamengo: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025

En el vasto desierto qatarí, donde el fútbol trasciende fronteras y el sol implacable de diciembre se refleja en los estadios relucientes, se avecina un choque que promete ser el alma misma del continente americano: Cruz Azul contra Flamengo, el flamante Dérbi de las Américas en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

Cruz Azul entrena en Doha, Qatar Ampliar

Este miércoles, en el imponente Estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, La Máquina Celeste y el Mengão rubro-negro se medirán en un duelo inaugural que no solo definirá el camino hacia la final, sino que evocará la esencia cruda y apasionada del balompié intercontinental.

Cruz Azul llega a esta cita con el peso de una corona fresca y el hambre de redención. Campeones de la Concacaf Champions Cup 2025 tras una goleada histórica de 5-0 sobre Vancouver Whitecaps en el Estadio Olímpico Universitario, los dirigidos por Nicolás Larcamón ostentan siete títulos en la competición norteamericana.

Sin embargo, en el Apertura 2025 de la Liga MX, dejó un sabor agridulce: una eliminación en semifinales ante Tigres UANL (2-2 en el global), con un tercer lugar en la tabla regular que le dio el pase a la gran final al conjunto de la Sultana del Norte. Para los cementeros, este no es solo un partido; es una ventana internacional para exorcizar demonios pasados, recordando aquella final de la Copa Libertadores 2001 perdida ante Boca Juniors en penales de infarto.

Cruz Azul llega a Qatar / FOTO: @CruzAzul Ampliar

Del otro lado, el Flamengo desciende como un huracán brasileño, fresco del doblete histórico: la Copa Libertadores 2025 conquistada con un 1-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Perú, y el título del Brasileirão que corona su supremacía sudamericana. Es su cuarta Orejona continental, un botín que los posiciona como favoritos indiscutibles en este formato renovado de la Intercontinental, donde el campeón de la Libertadores choca directamente con el de Concacaf en esta ronda del Derbi de las Américas. Bajo la batuta de Filipe Luis, el Mengão combina la garra callejera con un fútbol de élite.

Este enfrentamiento, el primero oficial en la historia entre ambos clubes, encapsula el espíritu bipolar de las Américas: la tenacidad mexicana contra la samba letal brasileña, la disciplina táctica de Larcamón versus la explosividad de Tite. El ganador no tendrá respiro; tres días después, el 13 de diciembre, se las verá con Pyramids FC de Egipto en la Copa Challenger, un equipo africano que llega con momentum tras sendas victorias de 3-0 sobre Auckland City y 3-1 ante Al-Ahli.

Solo así, con dos triunfos en cuatro días febriles, se ganará el boleto a la gran final del 17 de diciembre contra el Paris Saint-Germain, el coloso europeo que espera en la cima. Para Cruz Azul, una sorpresa aquí podría ser el trampolín hacia la gloria global; para Flamengo, una formalidad en su ruta al trono intercontinental.

CRUZ AZUL VS FLAMENGO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER