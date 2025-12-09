Genoa revive en la Serie A con Daniele De Rossi y gran momento de Johan Vásquez / Simone Arveda

El Genoa vive un repunte significativo en la Serie A desde la llegada de Daniele De Rossi, técnico que asumió el cargo el 6 de noviembre para revertir un inicio crítico. Bajo su dirección, el equipo sumó dos victorias y dos empates en cuatro jornadas, incluida la reciente victoria 2-1 ante Udinese como visitante, resultado que marcó un cambio claro respecto a las primeras fechas.

Antes de De Rossi, el club solo había ganado un partido en nueve jornadas con Patrick Vieira, registrando seis puntos y hundiéndose en el último lugar. Con la llegada del italiano, el Genoa alcanzó 14 unidades y pasó a la posición 15, colocándose cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Johan Vásquez ha sido una de las piezas constantes del resurgimiento. El defensa suma 14 partidos como titular, una asistencia y una calificación promedio de 6.69, además de intervenciones clave como el bloqueo decisivo ante Verona y liderazgo en la línea de tres centrales.

La racha reciente permite al Genoa encarar el resto de la temporada con un margen competitivo que parecía lejano semanas atrás. Con una defensa más sólida, goles repartidos y un vestuario revitalizado, el proyecto de De Rossi toma forma mientras el club se aleja del descenso y recupera estabilidad rumbo a la segunda mitad del torneo.