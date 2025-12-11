John Cena anuncia su retiro definitivo de WWE este sábado en Saturday Night’s Main Event

John Cena anunció que su retiro definitivo de la WWE se concretará este sábado 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event, función que se celebrará en el Capital One Arena de Washington D.C. El excampeón mundial de 48 años pondrá fin a una trayectoria de más de dos décadas marcada por récords, rivalidades históricas y múltiples logros dentro de la compañía.

El luchador, quien debutó en 2002 y se convirtió en la cara de la empresa, confirmó que no volverá a presentarse en un ring después de esta fecha. Cena acumula 17 campeonatos mundiales, la cifra más alta reconocida por la marca, además de cinco títulos de Estados Unidos, cuatro de parejas y un Campeonato Intercontinental que completó su Grand Slam en 2025.

Su combate de despedida será ante Gunther, quien ganó el torneo “The Last Time Is Now” para obtener el derecho de retirarlo, repitiendo lo que hizo antes con Goldberg. La cartelera especial incluirá enfrentamientos entre estrellas del elenco principal y talentos de NXT, en una velada diseñada para simbolizar el traspaso generacional impulsado por el propio Cena.

Entre los momentos más memorables de su carrera destacan luchas como su coronación ante JBL en WrestleMania 21, los clásicos frente a Edge, Randy Orton, Brock Lesnar, su batalla con CM Punk en Money in the Bank 2011, la rivalidad con The Rock en WrestleMania 28 y 29, además de combates técnicos contra Shawn Michaels y AJ Styles. Con 35 apariciones y 17 luchas en su último año, Cena cierra su historia en WWE como una leyenda que dominó cada era y que ahora se despide en su mejor condición física.