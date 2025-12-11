Toluca vs Tigres: El Volcán sigue siendo una pesadilla para los Diablos en la Final de la Liga MX / Jam Media

Al Diablo, se le complica el Volcán y este jueves, en la ida de la Final de la Liga MX, tendrán que buscar un resultado que últimamente no se les ha dado.

Tigres vs Toluca / Azael Rodriguez Ampliar

En los últimos 10 años, los escarlatas han visitado el estadio de los Tigres en 14 ocasiones, de las cuales en solo dos han conseguido la victoria, han tenido cuatro empates y los de la UANL los han vencido en ocho ocasiones, por lo que el balance general favorece mucho a los de San Nicolás de los Garza.

Marcel Ruiz y Diego Lainez / Azael Rodriguez Ampliar

La última vez que Toluca ganó en Monterrey fue durante el Clausura 2021 en la jornada 9, cuando con un único gol de Pedro Canelo, los Diablos se llevaron los tres puntos. Mientras que su peor goleada en la última década fue en la ida de la semifinal del Clausura 2023, cuando los del Estado de México se llevaron cuatro goles cortesía de Sebastián Córdova, André-Pierre Gignac, Juan Pablo Vigón y Nico López, para un resultado final de 4-1.

Aparte de esto, el juego podría llegar a ser muy trabado y con pocos goles, ya que el promedio de anotaciones en los partidos de estas escuadras en el estadio del municipio de San Nicolás, es de dos goles.

Este partido tendrá grandes emociones y todas las podrás vivir a través de la cadena W.